В понедельник в Петербурге снова пойдет снег

Синоптическая обстановка в Петербурге сегодня будет определяться влиянием тыловой части интенсивного южного циклона, чей центр переместится ближе к середине дня в Вологодскую область. Ожидается переменная облачность, пройдут осадки преимущественно в виде снега, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит -1…+1°C, в Ленинградской области воздух прогреется до -4…+1°C.

Западный ветер усилится до скорости 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления снизятся до отметки около 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV