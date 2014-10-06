Сегодня, 15:45
137
В середине недели в Ленобласти потеплеет

В среду, 25 марта, в Ленинградской области ожидается теплая, но ветреная погода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а на востоке области может опуститься до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов, однако у водоемов будет прохладнее — около +6 градусов. 

В течение дня в большинстве районов пройдет небольшой дождь, а ночью осадки ожидаются местами. Ветер будет южным, его скорость составит 8–13 м/с.  

На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге повеет прохладой.

