В середине недели в Ленобласти потеплеет

В среду, 25 марта, в Ленинградской области ожидается теплая, но ветреная погода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а на востоке области может опуститься до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов, однако у водоемов будет прохладнее — около +6 градусов.

В течение дня в большинстве районов пройдет небольшой дождь, а ночью осадки ожидаются местами. Ветер будет южным, его скорость составит 8–13 м/с.

На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге повеет прохладой.

Фото: Piter.TV