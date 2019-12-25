Во вторник в Петербурге повеет прохладой

Температура воздуха в городе составит +8…+10 градусов.

Сегодня, 24 марта, на востоке Ленинградской области возможны небольшие дожди, связанные с уходящим на восток холодным атмосферным фронтом. Однако его прохождение откроет путь для более свежего воздуха, что скажется на погоде в Петербурге. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Температура воздуха в городе составит +8…+10 градусов, а в Ленинградской области — +8…+13 градусов, в отдельных районах до +5 градусов.

Ветер юго-западный, слабый, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV