В среду в Ленобласти не ожидается существенных осадков

В среду, 25 февраля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

В основном день пройдет без существенных осадков, однако местами возможно образование изморози. Ветер переменчивый, слабый.

Ночная температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, местами опускаться до -19...-24 градусов. Днем воздух прогреется до диапазона от -2 до -7 градусов, в отдельных местах до -10 градусов. Следует учитывать наличие гололедицы на дорогах.

