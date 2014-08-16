  1. Главная
В среду в Ленобласти не ожидается существенных осадков
Сегодня, 15:10
Ночная температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, местами опускаться до -19...-24 градусов.

В среду, 25 февраля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

В основном день пройдет без существенных осадков, однако местами возможно образование изморози. Ветер переменчивый, слабый.

Ночная температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, местами опускаться до -19...-24 градусов. Днем воздух прогреется до диапазона от -2 до -7 градусов, в отдельных местах до -10 градусов. Следует учитывать наличие гололедицы на дорогах.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник погода в Петербурге будет находиться под влиянием северной периферии циклона.

Фото: Pxhere
 

