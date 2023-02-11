В Ленобласти в пятницу прогнозируют переменчивую погоду с кратковременными дождями

Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов тепла.

В четверг, 24 июля, на территории Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы небольшие осадки пройдут местами, а днем зона дождей охватит большинство районов региона. Ветер будет слабым, меняя свое направление.

Температурный фон останется умеренным. Ночью воздух прогреется до +6…+11 градусов. Однако у водоемов из-за влияния водной массы температура может достигать +14 градусов. Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов тепла.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг в Петербурге сохранится прохладная погода с кратковременными дождями.

Фото: Piter.TV