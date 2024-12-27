В четверг в Петербурге сохранится прохладная погода с кратковременными дождями

В городе воздух прогреется до +18…+20 градусов

Сегодня погодные условия в Северной столице по-прежнему определяет циклон, центр которого сместился в западные районы Архангельской области. Для региона характерна переменная облачность с прояснениями и локальные кратковременные осадки. Температурный фон остается ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе воздух прогреется до +18…+20 градусов, на территории Ленинградской области – от +16 до +21 градуса.

Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление демонстрирует тенденцию к росту и достигнет отметки 757 мм рт. ст., что все еще не дотягивает до нормативных значений.

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Фото: Piter.TV