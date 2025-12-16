Во вторник в Ленобласти ожидается комфортное тепло без осадков

Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3–8 м/с ночью и усиливаться до 7–12 м/с днём.

Во вторник, 23 июня, жителей Ленинградской области ожидает по-настоящему летняя и сухая погода. По данным синоптиков, которыми поделился региональный главк МЧС, температурный фон будет комфортным для прогулок.

Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Днём воздух прогреется до +17–22 градусов.

Существенных осадков в течение дня не прогнозируется. Атмосферное давление останется стабильным, без резких колебаний. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 3–8 м/с ночью и усиливаться до 7–12 м/с днём.

Ранее мы сообщили о том, что барический гребень покажет солнце в Петербурге 22 июня.

Фото: Piter.TV