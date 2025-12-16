Барический гребень покажет солнце в Петербурге 22 июня

Благодаря прояснениям и солнечным лучам, температура воздуха удержится на отметках немного выше климатической нормы.

Влияние барического гребня, смещающегося с запада, приведёт к улучшению погоды в Северной столице. Этот атмосферный фронт будет постепенно рассеивать облачность и сведёт вероятность осадков практически к нулю. Благодаря прояснениям и солнечным лучам, температура воздуха удержится на отметках немного выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём столбики термометров покажут +23…+25 градусов. В Ленинградской области температурный фон будет колебаться от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление останется стабильным и составит около 762 мм рт. ст. (что незначительно превышает норму), а ветер северо-западного направления подует со скоростью 4–9 м/с.

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Фото: Piter.TV