Вторник в Ленобласти пройдет без осадков

Днём в регионе потеплеет до +10…+15 градусов.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 21 апреля в Ленинградской области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.

Ветер будет дуть с северо-западного и северного направлений. Ночью его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду, а днём усилится до 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы понизится до +1…–4 градусов, а на востоке области местами может опуститься до –9 градусов. Днём в регионе потеплеет до +10…+15 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться.

