В понедельник солнце начнет прогрев в Петербурге
Сегодня, 8:07
В понедельник солнце начнет прогрев в Петербурге

Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 4–9 м/с.

В Петербурге сегодня будет преобладать влияние периферии скандинавского антициклона. Это обеспечит в городе малооблачную и сухую погоду, что позволит солнцу более активно прогревать воздушные массы. В результате дневная температура воздуха вернется к своим климатическим значениям. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается, что столбики термометров покажут +9…+11 градусов, а по Ленинградской области — от +8 до +13 градусов. 

Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на отметке 768 мм рт. ст., что превышает норму.

Фото: Piter.TV

