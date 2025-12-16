В Ленобласти 20 июня ожидаются ночные дожди, но погода останется тёплой

Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 20 июня, ожидается переменная облачность, однако синоптики предупреждают о грозах, которые пройдут местами по региону. Несмотря на кратковременные осадки в начале ночи, днём погода будет преимущественно сухой, а столбики термометров вновь поднимутся до комфортных летних значений.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, а днём воздух прогреется до +21…+26 градусов. Ветер будет северо-западным и западным, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.

Стоит отметить, что для Петербурга и всего Северо-Западного региона июнь в целом обещает быть тёплым. Средняя температура месяца прогнозируется на уровне климатической нормы (около +21 градуса), а периоды сильной жары, хоть и возможны, но не будут затяжными. Вторая половина месяца может быть теплее первой.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге станет теплее.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"