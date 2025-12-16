В пятницу в Петербурге станет теплее

Благодаря влиянию барического гребня в облачном покрове начнут появляться просветы, а вероятность осадков в черте города практически исчезнет.

Сегодня погоду в Петербурге будет определять влияние барического гребня, смещающегося с запада. Благодаря ему в облачном покрове начнут появляться просветы, а вероятность осадков в черте города практически исчезнет. Небольшие дожди могут пройти лишь на территории Ленинградской области. При этом температурный фон продолжит свой постепенный рост. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём воздух в городе прогреется до +19…+21 градусов. В Ленинградской области будет немного теплее – от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление продолжит расти и составит около 762 мм рт. ст., что немного превышает климатическую норму. Ветер северо-западный, слабый, его скорость составит 3–9 м/с.

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Фото: Piter.TV