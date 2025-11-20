В Ленобласти 1 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы

Будет дуть ветер южных и западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся.

В первый день осени Ленинградскую область накроет облачная погода с прояснениями. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а ночью в отдельных местах может образоваться туман.

Температурный фон будет соответствовать климатической норме для начала сентября: ночью столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +18...+23 градусов.

Будет дуть ветер южных и западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся. Атмосферное давление в ночные часы останется стабильным, а днем начнет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в последний день лета в Петербурге пройдут дожди.

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