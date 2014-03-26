Во вторник в Ленобласти выпадет снег и похолодает

Ветер в ночной период будет переменчивым, скорость его составит от 2 до 5 м/с.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 ноября в Ленинградской области ожидается преимущественно облачность. В ночное время в отдельных частях региона возможен слабый или умеренный снег.

Днем снегопады затронут большинство районов, где ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, а в отдельных районах вероятно образование мокрого снега.

Ветер в ночной период будет переменчивым, скорость его составит от 2 до 5 м/с. В дневное время ветер сменит направление на западное и северо-западное, усиливаясь до диапазона 5-10 м/с. Ночью воздух остынет до температур от −1 до −6 градусов, днем же прогреется до интервала от +1° до −4 градусов.

На дорогах сохраняется вероятность появления гололедицы. Атмосферное давление в течение суток начнет медленно понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург находится на северной периферии циклона.

Фото: Pxhere