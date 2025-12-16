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В Ленинградской области 18 июня прогнозируют дожди и до +21 градуса
Сегодня, 15:53
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В Ленинградской области 18 июня прогнозируют дожди и до +21 градуса

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Ветер в течение дня будет меняться.

В четверг, 18 июня, на территории Ленинградской области синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Жителей региона ждёт облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, сопровождающиеся повышением атмосферного давления.

Ветер в течение дня будет меняться. На западе области он сохранит северо-западное и западное направление, а на востоке будет южным, сменяясь на западный. Скорость воздушных потоков составит 6–11 м/с.

Температурный фон останется комфортным. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а днём потеплеет до +16…+21 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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