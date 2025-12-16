В среду в Петербурге ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Температурный фон останется прохладным: столбики термометров покажут +14…+16 градусов.

В течение дня Санкт-Петербург останется под влиянием циклона, центр которого будет медленно смещаться над югом Карелии. Синоптики прогнозируют облачную и ветреную погоду с осадками. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

По предварительным данным, в самом городе может выпасть от 15 до 20 мм осадков – это почти треть месячной нормы для июня. В Ленинградской области интенсивность ливней будет выше, здесь ожидается до 40 мм дождя.

Температурный фон останется прохладным: в Петербурге столбики термометров покажут +14…+16 градусов, по области – от +13 до +18 градусов.

Атмосферное давление будет стабильно низким (около 746 мм рт. ст.) при западном ветре со скоростью 5–10 м/с и порывами.

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Фото: Piter.TV