Небольшой дождь пройдет в Ленобласти в четверг

В четверг, 18 декабря, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с небольшими просветами неба. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время пройдут осадки в виде дождя, иногда с примесью мокрого снега. Днем возможны слабые дожди или мелкая морось. Ветер ожидается умеренный, направление — западное и юго-западное.

Температурная амплитуда в течение суток составит от -1 до +4 градусов. Местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург в середине рабочей недели находится в тёплом секторе циклона.

Фото: Pxhere