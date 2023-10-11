Небольшой дождь пройдет в Ленобласти в четверг

В четверг, 18 декабря, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с небольшими просветами неба. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В ночное время пройдут осадки в виде дождя, иногда с примесью мокрого снега. Днем возможны слабые дожди или мелкая морось. Ветер ожидается умеренный, направление — западное и юго-западное.
Температурная амплитуда в течение суток составит от -1 до +4 градусов. Местами на дорогах возможно образование гололедицы.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург в середине рабочей недели находится в тёплом секторе циклона.
