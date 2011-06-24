  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург в середине рабочей недели находится в тёплом секторе циклона
Сегодня, 8:08
137
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург в середине рабочей недели находится в тёплом секторе циклона

0 0

Воздух прогреется до +3…+5 градусов.

Петербург сегодня ожидает влияние тёплого сектора циклона, который обеспечит облачность, небольшой дождик и температуру значительно превышающую обычные показатели декабря. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +3…+5 градусов, в Ленинградской области температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. 

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Давление продолжит снижаться, достигнув отметки в 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии