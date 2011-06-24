Петербург в середине рабочей недели находится в тёплом секторе циклона

Воздух прогреется до +3…+5 градусов.

Петербург сегодня ожидает влияние тёплого сектора циклона, который обеспечит облачность, небольшой дождик и температуру значительно превышающую обычные показатели декабря. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +3…+5 градусов, в Ленинградской области температура будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 4-9 м/с. Давление продолжит снижаться, достигнув отметки в 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV