Переменная облачность и до +14 градусов прогнозируется в Ленобласти 17 марта

Во вторник, 17 марта, в Ленинградской области ожидаются переменная облачность с эпизодическими просветами неба. Ночную тишину нарушит незначительные осадки в отдельных частях региона, а днем значительных осадков не предвидится. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночные часы столбик термометра покажет температуру от -2 до +3 градусов, на восточных территориях возможно похолодание до -4 градусов. Днем воздух прогреется до комфортной температуры +9...+14 градусов, а ближе к водоемам температура воздуха составит около +5 градусов.

Ветер в этот день будет преобладать южного направления, его скорость составит от 4 до 9 м/с. Ночью стоит обратить внимание на возможность появления гололедицы на дорогах. Кроме того, эксперты ожидают постепенное повышение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесет дожди в Петербург 16 марта.

