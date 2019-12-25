Синоптики пообещали жителям Ленобласти сухую и малооблачную погоду в пятницу

Воздух прогреется до комфортных летних значений: от +21 до +26 градусов.

В ночь с 16 на 17 июля Ленинградская область окажется под влиянием антициклона. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается переменная облачность без осадков.

Ночью ветер будет переменным со скоростью до 2–5 м/с. Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, однако на западе региона столбики термометров могут подняться до +15. Атмосферное давление останется стабильным.

Днем направление ветра сменится на юго-западное и южное, его порывы усилятся до 3–8 м/с. Воздух прогреется до комфортных летних значений: от +21 до +26 градусов. Во второй половине дня метеорологи прогнозируют начало снижения атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что солнечная прохлада ждёт Петербург 16 июля.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"