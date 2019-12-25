Солнечная прохлада ждёт Петербург 16 июля

Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус.

Барический гребень, распространившийся от антициклона над Северной Атлантикой, обеспечит Петербургу ясную погоду в четверг, 16 июля. При этом северо-восточные воздушные потоки понизят дневной температурный фон относительно вчерашних значений на 3–4 градуса. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +19…+21 градус, по области – от +18 до +23 градусов.

Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 768 мм рт. ст., превысив климатическую норму.

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Фото: Piter.TV