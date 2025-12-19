Морозы и гололед сохранятся в Ленобласти 16 января

В ночное время температура воздуха снизится до отметки от -13 до -8 градусов, местами при ясном небе возможно сильное похолодание до -17 градусов.

В пятницу, 16 января, в Ленинградской области установится облачная погода с эпизодическими просветами солнца. Осадки маловероятны. Об этом сообщила ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Южный ветер усилится до скорости 4-9 м/с. В ночное время температура воздуха снизится до отметки от -13 до -8 градусов, местами при ясном небе возможно сильное похолодание до -17 градусов. Днем ожидается диапазон температур от -11 до -6 градусов.

Следует учитывать вероятность появления гололедица на автодорогах.

Атмосферное давление начнет повышаться.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"