Петербург оказался на периферии циклона в четверг

Ожидается переменная облачность с редкими просветами ясного неба, осадки практически исключаются.

Северная столица 15 января окажется под влиянием северной части антициклона, что станет определяющим фактором погодных условий региона. Ожидается переменная облачность с редкими просветами ясного неба, осадки практически исключаются, однако возможны локальные небольшие снежные покровы в отдельных районах области. Температурный режим останется ниже средних многолетних показателей.

Воздух прогреется до диапазона -6…-8 градусов в городе, тогда как в Ленинградской области столбик термометра опустится до отметок -6…-11 градусов. Юго-восточные ветра будут дуть со скоростью около 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления постепенно увеличатся, достигнув уровня 770 мм рт.ст., что превышает средние значения.

В предстоящую пятницу существенных осадков не предвидится, ночью воздух остынет до температуры -9…-11 градусов, днем потеплеет незначительно, ожидаются показатели -7…-9 градусов.

Фото: Piter.TV