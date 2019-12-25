Облачность с прояснениями и гололедица сохранятся в Ленобласти во вторник

Ветер ожидается юго-западного и западного направлений, его скорость составит 6–11 м/с.

Согласно сведениям ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области 16 декабря, во вторник, ожидается переменная облачность.

В ночное время осадков не избежать: небольшой дождь и мокрый снег затронут отдельные районы, а на востоке выпадет снег. Днём большая часть территории останется под воздействием осадков — небольших, иногда умеренных, преимущественно дождевых. Возможны локальные туманы.

Ветер ожидается юго-западного и западного направлений, его скорость составит 6–11 м/с. Прогноз температуры воздуха ночью варьируется от +2 до −3 градусов, на востоке температура опустится до значений от −5 до −10 градусов. В течение дня воздух постепенно прогреется до +1 до +6 градусов.

Местами на дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Петербург находится на пути к оттепели 15 декабря.

