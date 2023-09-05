Петербург находится на пути к оттепели 15 декабря

Воздух прогреется до -1…+1 градуса.

В понедельник, 15 декабря, Северная столица сегодня попадёт под воздействие тёплой воздушной массы, движущейся с западной стороны. Небо затянется тяжёлыми облаками, пройдут кратковременные осадки: сначала снег, затем мокрый снег и дождь. Местами возможно образование гололёда. Температурный фон повысится и приблизится к средним многолетним значениям. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -1…+1 градуса, в Ленинградской области ожидается -3…+2 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Показатели атмосферного давления практически не изменятся и составят около 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Фото: Piter.TV