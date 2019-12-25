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МЧС предупредило о заморозках и тумане в Ленобласти в ночь на 15 сентября
Сегодня, 15:29
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МЧС предупредило о заморозках и тумане в Ленобласти в ночь на 15 сентября

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Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность из-за плохой видимости на дорогах.

В Ленинградской области в начале рабочей недели ожидается резкое похолодание. В пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что ночью и утром в понедельник, 15 сентября, погодные условия осложнятся туманами.

Согласно прогнозу спасателей, местами по региону температура опустится ниже нуля – ожидаются первые осенние заморозки до –1 градуса.

ГУ МЧС России по Ленинградской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность из-за плохой видимости на дорогах.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Петербурге установится прохладная и сухая погода.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Погода, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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