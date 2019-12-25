В понедельник в Петербурге установится прохладная и сухая погода

Температура воздуха в городе достигнет +15…+17 градусов.

Сегодня в западной половине Ленинградской области сухую и прохладную погоду сформирует барический гребень с запада, а на востоке региона ещё отметится кратковременными дождями уходящий атмосферный фронт. В такой ситуации в Северной столице будет облачно с прояснениями, без осадков и прохладно. . Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе достигнет +15…+17 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Piter.TV