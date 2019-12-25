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От ночных заморозков до дневных +10 градусов прогнозируется в Ленобласти 14 октября
Сегодня, 15:26
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От ночных заморозков до дневных +10 градусов прогнозируется в Ленобласти 14 октября

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Ветер будет дуть с юго-западного и южного направлений со скоростью 4–9 м/с. 

В среду, 14 октября, на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночные часы местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть с юго-западного и южного направлений со скоростью 4–9 м/с. 

Температура воздуха в темное время суток понизится до -3…+2 градусов. Днем столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление в течение дня начнет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что облака и небольшие дожди придут в Петербург во вторник.

Фото: unsplash (Hannah Domsic)

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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