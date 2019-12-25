Облака и небольшие дожди придут в Петербург во вторник

Столбики термометров в городе покажут от +6 до +8 градусов.

Синоптическая обстановка в Петербурге сегодня определяется тыловой зоной циклона, который постепенно смещается на восток. Это обусловит преимущественно пасмурный характер неба с кратковременными просветами и локальные слабые осадки в виде дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в городе покажут от +6 до +8 градусов. На территории Ленобласти температурный диапазон окажется шире – от +4 до +9 градусов.

Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферный фон продолжит повышаться, достигнув отметки 765 миллиметров ртутного столба, что превышает климатическую норму.

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Фото: Piter.TV