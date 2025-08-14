Слабая метель и до -27 градусов ожидаются в Ленобласти в субботу

Днем температура поднимется незначительно, ожидаемый диапазон днем — от -14 до -9 градусов.

В Ленинградской области суббота, 14 февраля, пройдет при переменно-облачной погоде, возможны кратковременные снегопады и небольшие метели. Дороги подвергнутся воздействию гололедица. В воздухе начнется постепенное повышение атмосферного давления. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Прогнозируется ветер северо-восточной и северной направленности, скорость которого достигнет 8-13 метров в секунду.

Ночью температура опустится до диапазона от -17 до -12 градусов. Северные регионы области столкнутся с более суровыми условиями — там столбик термометра покажет от -22 до -17 градусов, а кое-где воздух остынет до экстремально низких значений от -27 до -25 градусов. Днем температура поднимется незначительно, ожидаемый диапазон днем — от -14 до -9 градусов.

