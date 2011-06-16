Петербург окажется на границе атмосферных вихрей в пятницу

Температура воздуха установится на отметках -9...-11 градусов.

Северная столица встретит сегодняшний день под влиянием столкновения североатлантического циклона, смещающегося в сторону Калининградской области, и влияния холодной воздушной массы северного антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно ясная погода, осадки практически отсутствуют, разве что местами на юге региона возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха установится на отметках -9...-11 градусов, в отдельных районах Ленинградской области похолодает до -8...-13 градусов. Ветер сохранится умеренный, северо-восточного направления, скорость около 4-9 метров в секунду.

Давление продолжит повышаться, достигнув уровня 753 мм рт. ст., однако останется немного ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV