Во вторник в Ленобласти потеплеет, день пройдет без осадков

Во вторник, 14 апреля, в Ленобласти ожидается теплая и комфортная погода. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +12..17 градусов.

Днем осадки не прогнозируются. Ветер будет северо-восточным и северным, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление в течение суток будет меняться: ночью оно будет повышаться, а днем — понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге атмосферный фронт отметится короткими дождями 13 апреля.

