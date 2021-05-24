В Петербурге атмосферный фронт отметится короткими дождями 13 апреля

Сегодня Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта, который движется вдоль края антициклона, центр которого расположен над Карелией. Этот фронт принесет с собой плотные облака и кратковременные дожди в отдельных районах города. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести"

Температура воздуха в Петербурге составит +11…+13 градусов, в Ленинградской области будет немного прохладнее — +8…+13 градусов, а на востоке региона воздух прогреется до +17 градусов.

Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и достигнет 774 мм рт. ст., что значительно превышает норму.

Фото: Piter.TV