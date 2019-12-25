В Ленобласти 13 октября прогнозируются дожди и температура до +9 градусов

Температурный фон останется низким: ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 13 октября, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды. Ночью регион накроет дождь, местами небольшой. В дневные часы в большинстве районов также ожидаются небольшие осадки.

Ветер в ночные часы будет дуть с северо-востока и севера, а днем сменит направление на северное и северо-западное. Скорость порывов составит 4–9 м/с.

Температурный фон останется низким: ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +4...+9 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург накроет циклон с холодными дождями 12 октября.

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