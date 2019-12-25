Петербург накроет циклон с холодными дождями 12 октября

Столбики термометров в городе покажут от +8 до +10 градусов.

В понедельник погода в Петербурге будет диктоваться северной периферией циклонического вихря, эпицентр которого к середине дня сместится на территорию Прибалтики. Город и область окажутся во власти плотной облачности. Синоптики предупреждают об осадках: на каждый квадратный метр территории в течение суток выльется порядка 10 литров воды.

Столбики термометров в городе покажут от +8 до +10 градусов. На территории Ленинградской области ожидается от +6 до +11 градусов.

Ветер подует с северо-востока, его порывы составят от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление пойдет в рост, достигнув отметки 759 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме.

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Фото: Piter.TV