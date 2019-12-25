Ветер усилится в Ленобласти 13 ноября

Весь день небо будет покрыто облаками, пройдут умеренные дожди.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает, что в четверг, 13 ноября, Ленинградскую область ждут неблагоприятные погодные условия. Весь день небо будет покрыто облаками, пройдут умеренные дожди. Ночью ожидается слабый, местами умеренный дождь, днем интенсивность осадков может возрасти.

Южные и юго-западные ветры достигнут скорости 7–12 м/с, сопровождаемые резкими порывами до 15–17 м/с.

Ночная температура варьируется от +2 до +7°C, на восточной части региона возможны заморозки до −1°C. Днем столбик термометра покажет от +4 до +9°C. Также прогнозируется постепенное снижение атмосферного давления.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"