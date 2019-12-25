Среда в Петербурге пройдет без существенных осадков

Юго-западный ветер останется умеренным, его скорость составит порядка 4-9 м/с.

Сегодня погоду в Ленинградской области определит антициклон, пришедший с восточного направления. В связи с этим в Петербурге облака будут чередоваться с кратковременными просветлениями, осадки маловероятны. Температура поднимется до уровня, превышающего средние многолетние значения примерно на 3-4 градуса. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов, в отдельных районах региона температура достигнет отметки от +3 до +8 градусов.

Юго-западный ветер останется умеренным, его скорость составит порядка 4-9 м/с.

Показатели атмосферного давления останутся близкими к норме — 760 мм ртутного столба, отмечаются незначительные колебания в сторону понижения.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV