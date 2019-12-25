До +13 градусов прогнозируется в Ленобласти в пятницу

Солнце периодически будет проглядываться сквозь облака.

В ближайшую пятницу, 13 марта, в Ленинградской области ожидаются перемены погодных условий. Преимущественно юго-западный и южный ветра сохранят стабильное атмосферное давление, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время небо затянется облаками, возможны редкие просветы. Большинство территорий покроется небольшими дождями, местами осадки могут стать умеренными. Вероятность образования тумана также высока. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с, температура воздуха варьируется от 0до +5 градусов Цельсия. Водители должны учитывать вероятность возникновения гололедицы на дорожном покрытии.

Днём погода обещает переменчивость облаков: солнце периодически будет проглядываться сквозь облака. Значительных осадков метеорологи не ожидают. Ветры достигнут скорости от 7 до 12 м/с. Температура поднимется до диапазона от +5 до +13 градусов тепла.

