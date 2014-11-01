В Петербурге 12 марта вновь ожидается рекордное тепло

Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11 градусов.

В Петербурге в четверг, 12 марта, второй день подряд ожидается рекордное тепло. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Сегодня синоптическую ситуацию сформирует теплый сектор обширного североатлантического циклона с центром в Норвежском море. Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут дожди.

Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 760 миллиметров рт. ст., что около нормы.

А в пятницу, 13 марта, без осадков, ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге накануне воздух прогрелся до рекордных +10,7 градусов. Показатель на 0,9 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2008 году.

