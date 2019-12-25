  1. Главная
В Петербурге 11 марта воздух прогрелся до рекордных +10,7 градусов
Сегодня, 15:27
Показатель на 0,9 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2008 году.

В Петербурге днем 11 марта установлен суточный рекорд максимальной температуры. Столбик термометра к 15:00 показал +10,7 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус. 

Показатель на 0,9 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2008 году. 

Более того, это самая ранняя двузначная положительная температура воздуха в году, до этого первый двузначный "плюс" фиксировался 14 марта. 

Михаил Леус, синоптик 

По словам специалиста, вероятно, этот рекорд станет первым из серии: обновление максимумов ожидается и 12, 13, 14 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжается весеннее потепление, подобное было в 2022 и 2024 годах. В 2015-м в течение пяти дней перекрывались экстремумы дневных температур. Сейчас тепло приходит с юго-западными и южными ветрами. 

Фото: Piter.TV 

