В Петербурге 11 марта воздух прогрелся до рекордных +10,7 градусов

В Петербурге днем 11 марта установлен суточный рекорд максимальной температуры. Столбик термометра к 15:00 показал +10,7 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус.

Показатель на 0,9 градуса выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего 2008 году.

Более того, это самая ранняя двузначная положительная температура воздуха в году, до этого первый двузначный "плюс" фиксировался 14 марта. Михаил Леус, синоптик

По словам специалиста, вероятно, этот рекорд станет первым из серии: обновление максимумов ожидается и 12, 13, 14 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжается весеннее потепление, подобное было в 2022 и 2024 годах. В 2015-м в течение пяти дней перекрывались экстремумы дневных температур. Сейчас тепло приходит с юго-западными и южными ветрами.

Фото: Piter.TV