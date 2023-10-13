В Ленобласти прогнозируются небольшой снег и ночные морозы 13 февраля

Ветер ожидается преимущественно северного и северо-восточного направления.

К концу рабочей недели погода в Ленинградской области изменится: в пятницу, 13 февраля, регион ожидает незначительное понижение температуры. Согласно прогнозу, в течение дня будет преобладать облачность с кратковременными просветами неба, местами возможны слабые снегопады.

Ветер ожидается преимущественно северного и северо-восточного направления: вечером скорость ветра составит около 4-9 м/с, утром усилится до 6-11 м/с.

Температурные показатели опустятся до диапазона от -17 до -12 градусов ночью, местами возможно значительное охлаждение до -23..-20°C. Днем столбик термометра поднимется до значений от -14 до -9 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на периферии приближающегося с запада циклона в четверг.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"