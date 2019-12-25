Петербург окажется на периферии приближающегося с запада циклона в четверг

Северо-восточный ветер усилится до 3-8 м/с.

Погоду в Петербурге сегодня определит северо-восточная часть циклона, движущегося с запада. Небо останется затянутым густыми облаками, температура окажется ниже обычной примерно на 4-5 градусов, ожидаются осадки в виде снега. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -7...-9 градусов, в Ленобласти станет холоднее — от -7 до -12 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до 3-8 м/с. Давление постепенно повысится до отметки около 747 мм ртутного столба, однако оно всё равно останется заметно ниже нормального уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV