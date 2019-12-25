  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург окажется на периферии приближающегося с запада циклона в четверг
Сегодня, 8:07
229
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург окажется на периферии приближающегося с запада циклона в четверг

0 0

Северо-восточный ветер усилится до 3-8 м/с.

Погоду в Петербурге сегодня определит северо-восточная часть циклона, движущегося с запада. Небо останется затянутым густыми облаками, температура окажется ниже обычной примерно на 4-5 градусов, ожидаются осадки в виде снега.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -7...-9 градусов, в Ленобласти станет холоднее — от -7 до -12 градусов. 

Северо-восточный ветер усилится до 3-8 м/с. Давление постепенно повысится до отметки около 747 мм ртутного столба, однако оно всё равно останется заметно ниже нормального уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии