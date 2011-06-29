В пятницу в Ленобласти выпадет мокрый снег

Температурный диапазон прогнозируется от -8 до 0 градусов.

В пятницу, 12 декабря, в Ленинградской области ожидается облачность с просветами неба. Местами прогнозируется мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Северо-западный и северный ветры будут преобладать, скорость ветра составит 7-12 м/с, возможно усиление до 15 м/с в отдельных регионах после восхода солнца. Температурный диапазон прогнозируется от -8 до 0 градусов.

Вероятно образование гололедицы на автодорогах. Атмосферное давление постепенно начнет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на пути холодного фронта 11 декабря.

Фото: unsplash (Thom Holmes); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"