Петербург окажется на пути холодного фронта 11 декабря

Термометры покажут около +6...+8 градусов.

В четверг, 11 декабря, Петербург окажется под влиянием тёплых воздушных масс атлантического циклона "Брам", однако уже после полудня регион попадёт под воздействие холодного фронта. Это приведёт к переменной облачности, осадкам в виде дождя, который ближе к вечеру местами сменится мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Максимальная дневная температура окажется близка к рекордным показателям, но затем начнётся постепенное снижение температуры.

Термометры покажут около +6...+8 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +3...+8 градусов. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, возможны порывы. Давление поднимется до уровня 752 мм рт. ст., оставаясь чуть ниже нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV