Снегопад и метель пройдут в Ленобласти в воскресенье

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области сообщило, что 11 января регион ожидает облачность. В ночное время пройдут интенсивные снегопады, местами возможна метель. Днём выпадет умеренный снег.

Порывы ветра будут северо-восточным и восточным, скорость ветра составит ночью 7-12 м/с, днём ослабеет до 5-10 м/с. Температура воздуха сохранится в диапазоне от -8 до -13 градусов.

На дорогах сохраняется опасность образования гололёда и снежных заносов. Атмосферное давление начнёт расти.

Фото: Pxhere