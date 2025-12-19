  1. Главная
Снегопад и метель пройдут в Ленобласти в воскресенье
Сегодня, 15:24
На дорогах сохраняется опасность образования гололёда и снежных заносов.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области сообщило, что 11 января регион ожидает облачность. В ночное время пройдут интенсивные снегопады, местами возможна метель. Днём выпадет умеренный снег. 

Порывы ветра будут северо-восточным и восточным, скорость ветра составит ночью 7-12 м/с, днём ослабеет до 5-10 м/с. Температура воздуха сохранится в диапазоне от -8 до -13 градусов.

На дорогах сохраняется опасность образования гололёда и снежных заносов. Атмосферное давление начнёт расти.

Ранее мы сообщили о том, что в субботу Петербург находится на северной периферии балканского циклона.

Фото: Pxhere

