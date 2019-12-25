Дожди и похолодание до +11 градусов ждут Ленобласть в пятницу

Ветер будет менять направление в течение дня.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 11 сентября, Ленинградскую область накроет облачная погода с осадками.

В ночные часы ожидаются дожди, местами они будут сильными. Днем интенсивность осадков снизится – в большинстве районов прогнозируются лишь кратковременные дожди. Температурный фон останется осенним: ночью воздух остынет до +8...+13 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметок от +11 до +16 градусов.

Синоптики сообщают, что ветер будет менять направление в течение дня. Ночью он будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 м/с, а днем сменится на западный и северо-западный порывами до 7–12 м/с. Атмосферное давление ночью останется стабильным, а в дневное время начнет расти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург пришла осень 10 сентября.

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