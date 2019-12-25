В Петербург пришла осень 10 сентября

Температурный фон опустится на 5–6 градусов по сравнению со вчерашними показателями.

В Петербурге сегодня ожидается резкое изменение погоды. Регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном, центр которого к середине дня сместится к югу Финляндии.Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Синоптики прогнозируют плотную облачность и дожди, местами по Ленинградской области возможны грозы. Температурный фон опустится на 5–6 градусов по сравнению со вчерашними показателями. Воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов, а на территории области — от +15 до +20 градусов, при этом на востоке региона сохранятся более комфортные +23 градуса.

Ветер юго-западный, умеренный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, оставаясь ниже нормы – около 753 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV