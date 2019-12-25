Температура в Ленобласти поднимется до +7 градусов 12 ноября

12 ноября в Ленинградской области прогнозируется приемущественно облачная погода, значительных осадков не ожидается.
В ночное и утреннее время в отдельных районах возможен легкий туман. Ветер ожидается преимущественно южного и юго-западного направления: ночью его сила будет небольшой, а днем усилится до умеренного. Воздушные массы прогреются ночью до температуры +3...+5°C, в удалённых зонах местами до +1°C. В дневные часы воздух прогреется до +5...+7°C.
Колебания атмосферного давления останутся минимальными.
Ранее мы сообщили о том, что во вторник на погоду в Петербурге повлияет скандинавский антициклон.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все