Температура в Ленобласти поднимется до +7 градусов 12 ноября

В ночное и утреннее время в отдельных районах возможен легкий туман.

12 ноября в Ленинградской области прогнозируется приемущественно облачная погода, значительных осадков не ожидается.

В ночное и утреннее время в отдельных районах возможен легкий туман. Ветер ожидается преимущественно южного и юго-западного направления: ночью его сила будет небольшой, а днем усилится до умеренного. Воздушные массы прогреются ночью до температуры +3...+5°C, в удалённых зонах местами до +1°C. В дневные часы воздух прогреется до +5...+7°C.

Колебания атмосферного давления останутся минимальными.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник на погоду в Петербурге повлияет скандинавский антициклон.

Фото: Pxhere