Во вторник на погоду в Петербурге повлияет скандинавский антициклон

Сегодня утром Северная столица останется под влиянием уходящего атмосферного фронта, который принесет облака и кратковременные местные дожди. Затем к городу приблизится гребень скандинавского антициклона, формируя условия для появления просветов в облаках, прекращения осадков и привнося прохладный воздух. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +4…+6 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление поднимется до отметки 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV