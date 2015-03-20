Температура в Ленобласти достигнет +12 градусов 11 марта

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 5-10 м/с

В среду, 11 марта, в Ленобласти ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 5-10 м/с. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбик термометра опустится до значений от -2 до +3 градусов. Днем температура поднимется до диапазона от +4 до +9 градусов, в отдельных районах возможно потепление до +12 градусов.

После захода солнца на некоторых участках дорог существует вероятность появления гололедицы. Атмосферное давление в ночной период немного снизится, днем существенных колебаний давления не предвидится.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге будет тепло и без дождей.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"